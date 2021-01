El teletreball com a oportunitat de posicionament

L'altre dia el bon amic Dídac Lee em deia que la covid-19 ha consolidat un canvi que era inevitable: el teletreball. Segurament ha fet que allò que hagués tardat deu anys en ser una realitat ho tinguem en 10 mesos.

Sempre que parlem de teletreball parlem d'arguments:

- La por al coronavirus i a les properes pandèmies fa que la gent es proposi marxar de les concentracions humanes i pugui treballar en entorns més segurs gràcies al teletreball

- La reducció de costos per les empreses que suposa el teletreball en concepte d'oficines i instal·lacions

- L'impacte negatiu que ha tingut per a molta gent el confinament en les ciutats que faria que molta gent es plantegés instal·lar-se a les segones residències o en entorns rurals per si hi torna a haver un nou confinament. I això només és possible gràcies a la possibilitat de teletreballar.

Totes aquestes reflexions tenen sentit, però un cop més, tendim a analitzar les coses a curt termini i no a percebre els canvis que s'estan produint segons l'impacte que tindran a curt o mitjà termini. O les oportunitats que s'obren.

Ens costa molt, però intentaré només assenyalar les oportunitats que s'albiren per a tots els territoris com el nostre si saben espavilar-se.

I és que el teletreball pot ser una bona oportunitat a títol individual, per les empreses o institucions, però sobretot és una oportunitat per als territoris o per les ciutats.

I és que la societat actual està organitzada a través de la concentració. El lloc de treball marcava el lloc de residència i per poder prosperar calia viure a prop d'on es generaven les oportunitats, les grans ciutats. Certament, ja fa temps que alguns vivim on volem i no per això tenim menys oportunitats. Però ara s'ha generalitzat en alguns sectors. Mai com fins ara, amb la consolidació del teletreball o la possibilitat de treballar des d'on es vulgui sense necessitat d'estar a prop de les oportunitats, hi ha tantes possibilitats per atraure talent.

Abans, per atraure talent, s'havia d'atraure el «motor d'atracció», és a dir una gran companyia o una gran institució. En alguns sectors això ja no era així, però ara, s'ha estès a molts sectors. No caldrà estar on hi ha la companyia per treballar per ella.

S'obren moltes possibilitats per les ciutats o regions que vulguin atreure talent.

Però tampoc és tan senzill. Hi ha, però, cinc condicions que ha de tenir tot territori, poble o ciutat que vulgui atreure talent:

- Connectivitat. Que no sigui necessari viure a Barcelona o a Madrid per avançar professionalment no vol dir que hi hagis d'anar de tant en tant, períodicament. Per tant, calen bones i ràpides connexions. En aquest sentit el TGV és determinant. Només les ciutats o regions amb bones connexions viàries i ferroviàries podran competir.

- Potència de xarxa. Només es pot teletreballar amb una potència de xarxa considerable. Les connexions a internet han de ser de qualitat i hauran d'estar actualitzades amb els canvis que es vagin produïnt. Per tant, territoris ben connectats a la xarxa.

- Serveis. La possibilitat de treballar des d'un entorn més agradable és força interessant si va acompanyat dels màxims serveis possibles: serveis sanitaris, escolars, econòmics, comerç, cultura, etc. Hi ha d'haver un centre de serveis potent a pocs minuts. Una ciutat mitjana potent. Sense això, difícilment es plantejable atraure talent.

- Recursos a l'entorn. La gent no vol anar a viure i treballar en entorns avorrits. És important tenir una oferta natural, esportiva, cultural potent en un entorn molt proper. En aquest sentit, les comarques gironines, i l'Empordà en particular, tenen una oferta natural, de mar i muntanya, de paisatge, de recursos culturals i turístics única. Altres llocs estan molt més limitats en aquest aspecte.

- I finalment, socialització i qualitat de vida. Viure i treballar en entorns agradables no vol dir fer d'hermità. La majoria de gent que es planteja aquest canvi també busca tenir a pocs quilòmetres una oferta cultural, gastronòmica, associativa, d'oci potent. S'ha estudiat com un dels grans valors de les ciutats que atrauen més talent i la capacitat cultural i d'oci d'aquestes. Per tant, és important entendre que molta de la gent que es planteja fer aquest canvi, no vol viure només en un entorn tranquil, sinó que vol viure en un entorn agradable, més tranquil, però on hi passin coses.

A casa nostra tenim la majoria d'aquests ingredients i pocs territoris i ciutats mitjanes els tenen. Tenim una oportunitat d'or per atraure talent com a territori. Mai com fins ara n'havíem tingut tanta. I el que és més important és que el talent que s'atrau acaba generant més talent.

Potser és el moment que s'entengui cap on podem anar i algú es posi les piles. Les ciutats que siguin més hàbils, ho notaran d'aquí a pocs anys. I a l'inversa.