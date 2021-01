L'incivisme quotidià

Daniel Vivern - Girona

Girona està feta una porqueria. I ni les ordenances ni els agents cívics no ho poden impedir. Perquè les ordenances no s'apliquen i perquè els agents cívics no tenen cap autoritat sancionadora. I encara que en tinguessin, tampoc no es cobrarien les multes, pel que es veu.

És corrent veure llaunes de begudes i ampolles de vidre deixades estar expressament, amb tota la mala bava, al terra d'una vorera, sobre un banc, sobre l'ampit d'una finestra o en qualsevol altre punt visible de la via pública. Expressament. Per provocar. Perquè moltes vegades hi ha contenidors a pocs metres.

Igual com els que, per provocar, van amb la música del cotxe (això de música és un dir) a tot volum i amb la finestra oberta. Estic tip de dir que això és una doble falta: per contaminació acústica i per impedir sentir senyals acústics d'altres vehicles, tant al mateix conductor que es passa de volum com a d'altres que estan a la vora seu. Seria com portar auriculars mentre es condueix, cosa prohibida per l'art. 18.2 del reglament general de circulació.

Però res: fer pagar als incívics és gairebé impossible, i la ciutadania no entenem per què. Llevat que, és clar, reconeguem que no hi ha autoritat real, i que en tot cas està segrestada pel bonisme i per estaments superiors. Potser, doncs, que cedim la gestió municipal a Google o a Amazon, a veure si se'n surten millor.

Polítics malcriats

Cesca Barti Comalat - Banyoles

El sistema polític actual no funciona, la majoria de polítics sou tots una colla de burgesos malcriats de casa bona «enxufats» en empreses privades amb bons sous. Pocs coneixeu l'esforç de guanyar-se i pagar-se les coses, de mirar prim, l'estalvi o de treballar per a pagar-se els estudis i/o habitatge. Aquests pocs són una minoria i, en la meva opinió humil, són els que haurien d'estar a dalt. Estic convençuda que amb aquests pocs hi hauria menys malversació i malbaratament, i alhora farien un ús més responsable i ètic dels nostres «calés».

Pals i els germans Anes Pinçon

Josep Baella Isanta - Girona

Que Pals tenia «port» ho confirma, definitivament, la troballa de la investigadora Eva Sans a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Es tracta d'un albarà amb un segell, sigil·logràfic de la cort de la Batllia del Castell de Pals, datat a 29 de juliol de 1406, on es fa referència a un patró de llagut de Palamós, el qual hauria carregat al «port de Pals» una saca de farina que havia de descarregar a Barcelona.

Els Ianyes, Eanes o Anes Pinçon eren nobles portuguesos parents del rei Pere el Conestable de Portugal, instal·lats a Catalunya el 1464, concretament a l'Empordà. Participen en la «guerra civil catalana» al mateix bàndol dels Colom barcelonins.

Fra José Álvarez de la Fuente, predicador general i del rei Felip V, en la seva obra de 1733, quan explica el viatge de la descoberta, ens diu textualment que els Pinçon eren catalans: «...con dos pilotos, ambos hermanos, catalanes, llamados Martin Pinzón y Alonso Pinzón; y con ciento y veinte hombres de Compañía, descubrieron las Islas Lucaias en las Indias ...».

L'any 1950, la historiadora Núria Coll i Julià troba un document a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. És una carta escrita amb data 1 de març del 1477 pels consellers de Barcelona a Ferran el Catòlic, en la qual informen d'un robatori al port de Barcelona per part de un tal «Vicens Anes Pinçon de la vila de Pals».

Si Pals tenia port i els germans Pinçon n'eren veïns, és lògic que l'anada d'ells cap a la descoberta d'Amèrica fos des del port de Pals.

Fenòmens paranormals

Marga Vila - Banyoles

Per canviar la data de les eleccions del 14 de febrer al 30 de maig els criteris són epidemiològics. Per salvar vides, no. I encara s'atreviran a demanar-me el vot? No comptin amb mi. Jo votaré quan les eleccions se celebrin el 31 de febrer. Sí, ho han llegit bé, el 31 de febrer.