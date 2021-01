COVID-19: salut o economia?

L'any 2020 és un any de traspàs, i segons les dites populars hi ha la creença que són portadors de desgràcies, i per tant es considera que serà un mal any. La meva mare ho tenia clar, i sempre deia que un any de traspàs mai era bo. De fet em ve a la memòria el 2008, també de traspàs, i del qual encara recordem la fallida del banc Lehman Brothers i les seves conseqüències. Aquest 2020 serà recordat per un virus, del qual encara no podem establir la magnitud de les conseqüències. El dilema d'avui és si prioritzar la salut o l'economia. Si es prioritza la salut, se salven vides. I si es prioritza l'economia? Blanc o negre? És evident que fer prevaldre la salut protegeix la ciutadania i pot salvar l'economia futura, però sense economia es desprotegeix la ciutadania, ja que no tenir feina ni recursos per garantir-ne la subsistència, igual que el virus, també pot ser letal.

I el gris? L'enginyeria i, amb ella, la prevenció de riscos laborals, poden aportar solucions, per tal que el binomi salut-economia sigui el més compatible possible. Per exemple, l'aplicació de coneixements de l'enginyeria ha permès el disseny dels sistemes de ventilació dels avions i quiròfans, mitjançant la utilització de purificadors d'aire amb filtres HEPA (alta eficiència amb les partícules d'aire, en anglès High Efficiency Particulate Air). Aquests aparells fan que l'aire passi per un sistema de filtres que n'eliminen els bacteris, virus, fum, pols... i retornen l'aire net.

Implementar protocols en els processos de producció, disseny de llocs de treball i espais al sector de la restauració, adaptant les terrasses a les mesures de seguretat establertes, amb els separadors i estufes tècnicament homologats, per assolir un grau de seguretat i protecció molt elevat, que permeti refer l'economia d'aquest sector.

En espais tancats s'han d'obrir portes i finestres, habilitar sistemes de ventilació i climatització per tal que agafin aire fresc i es renovi com més volum d'aire millor, ja que la majoria de sistemes que hi ha instal·lats només fan recircular l'aire viciat i, per tant, no s'elimina el virus. Ens hem adonat que les escoles no estan tècnicament adaptades, i la solució d'emergència és que els alumnes s'abriguin per tal de poder ventilar. Però aquesta actuació és d'emergència. La solució és invertir i dissenyar un bon sistema, ja que en definitiva estarem invertint en el futur de la nostra societat, i d'aquí sorgiran els futurs mecànics, fusters, flequers, científics, arquitectes, metges, enginyers...

L'enginyeria pot aportar moltes solucions a la problemàtica actual. Unes seran senzilles i econòmiques d'aplicar, i d'altres seran més complexes i necessitaran inversions més o menys elevades. Però totes passen per la intervenció de tècnics experts, com els enginyers, i ajudes de l'Administració per tal de desenvolupar-les. Tan important és invertir en salut per salvar vides com invertir en economia per salvar empreses. Sense salut no hi ha economia, i sense economia no hi ha salut.

La ventilació i renovació de l'aire, evitar espais tancats i sense ventilació, fer el manteniment dels aparells de climatització i dels seus filtres sovint, utilitzar mascaretes, guardar les distàncies de separació adequades, evitar el contacte físic, no compartir eines, aparells ni material, rentar-se sovint les mans i desinfectar-se amb gels i solucions hidroalcohòliques, són els protocols i les mesures de prevenció més efectius tant en l'àmbit laboral com en el privat.

Es l'hora de l'enginy, d'innovar, del futur!