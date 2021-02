El llenguatge natural de les màquines

El processament del llenguatge natural està en auge. Aquest és el camp de la informàtica que se centra en les interaccions lingüístiques entre les persones i les màquines. Gràcies als successius avenços en l'aprenentatge automàtic (machine learning) durant l'última dècada, s'han produït millores notables en programaris de traducció automàtica, reconeixement de la veu, etc. Avui, el software generador d'idiomes és prou bo per redactar articles periodístics coherents. I els assistents virtuals més populars del mercat, com Siri o Alexa, s'han convertit en elements gairebé imprescindibles en la vida de milions d'usuaris.

L'influent Alan Turing va imaginar el 1950 un dispositiu intel·ligent que podia interactuar amb els éssers humans de manera fluïda a través de textos escrits en una pantalla. Des de llavors, el llenguatge engendrat per les màquines és entès com un fenomen digital i, alhora, com un objectiu primordial en la investigació sobre intel·ligència artificial. No obstant això, els intents de dissenyar regles formals i màquines que puguin analitzar i produir llenguatge es remunten a molts anys. Les tècniques específiques canvien amb el temps, però la idea bàsica de tractar el llenguatge com un material que pot ser manipulat artificialment per sistemes basats en regles ha estat perseguida per nombrosos professionals. I encara es manté oberta.