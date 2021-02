La majoria

Les eleccions han tornat a demostrar que cada dia creix la proporció dels catalans que creiem que amb un estat propi estarem millor. I per molt que alguns vulguin relativitzar-ho, negar-ho o falsejar-ho, el nombre dels que hi estem a favor ja supera plenament el 50%. Les eleccions també demostren que cada cop més gent entén que aquest benefici el gaudirem secessionistes i unionistes per igual, perquè l'independentisme només té una fita: que tothom que viu i treballa a Catalunya (catalanistes o no) visqui un xic més bé.

Els que divideixen, atribuint-li al separatisme característiques que no li corresponen, són els polítics espanyols i espanyolistes d'una banda, i els periodistes, comentaristes, columnistes, analistes, tertulians, etc. de la famosa «caverna mediàtica» de l'altra. En el cas dels polítics, sembla normal que vulguin preservar el nombre de súbdits espanyols –els hi va el pa de cada dia! L'única excepció és potser «el coletes», en Pablo Iglesias de Podem, que treu de polleguera els seus socis de govern (i d'oposició) amb la seva postura comprensiva i conciliant.

El que ja no sembla tan comprensible és la militant i frontal oposició que exerceixen moltes, incloses algunes de les més prestigioses, plomes del país. Òbviament és perfectament lícit que en una columna d'opinió l'autor/a digui el que pensa, tant si és contrari com si es partidari de la independència. El que no està bé són totes les informacions esbiaixades, tergiversades i directament falses que signen periodistes que ja no mereixen ni portar aquest títol –des de Marhuenda a Jiménez Losantos.

Les ombres de la «caverna» són llargues i a vegades fins i tot enfosqueixen la llum del procés inclús fora d'Espanya. Així va passar la setmana passada, quan una periodista alemanya establerta a Madrid, Karin Janker, va publicar un «comentari» a un dels diaris més prestigiosos del país –el Süddeutsche Zeitung que es publica a Munich, la capital de l'estat lliure de Baviera (que així s'anomena oficialment!). La «columna» es titula «Victòria dels Divisors» i segueix fidelment el dictat de la premsa unionista, tot afirmant que la independència és l'únic tema que ocupa el Govern i que això fins i tot li impedeix avançar en millorar el benestar social. Però, a més, com que a Alemanya no en tenen ni idea, s'atreveix a afegir que l'independentisme també fa créixer el populisme d'extrema dreta, sense ni esmentar que Vox està present al Congrés amb un 15,09% dels vots i al Parlament andalús amb 10,97%, davant el 7,69% a Catalunya. I per sostenir la seva «opinió», repeteix fins a 12 vegades la paraula «nacionalisme», un mot que als alemanys ens causa pànic i pell de gallina!