Cervesa institucional

Pilar Sanz Valencia girona

No ho entenc. Ja sé que és legal la publicitat de cerveses.

Però no entenc com és que l'Ajuntament de Girona publicita en els seus autobusos, que circulen per tota la ciutat, el seu consum, anunciant-hi, a grans dimensions, el consum d'una cervesa d'una coneguda marca.

De quina manera es fa avenir l'obligació que l'Ajuntament, com a entitat pública, té de vetllar per la salut i la seguretat vial dels ciutadans amb la propaganda que fa perquè aquests consumeixin la dita beguda que, tot i la seva teòrica baixa graduació, no deixa de ser gens recomanable per a la salut i el seu consum suposa un risc per a la circulació amb vehicles de motor?

Decoració i malaltia

Maria Pilar Mallol Tibau girona

A l'Ajuntament de Girona li manquen tisores de podar arbres quan aquests empitjoren la malaltia d'alguns ciutadans. En canvi té tisores de sobra per podar per simple decoració. Una bona demostració continuada de la manca de sensibilitat i, alhora, vulneració de tres articles del CEDH (Conveni europeu de drets humans). Concretament, els articles 2, 3 i 8. Molts consistoris europeus han estat condemnats per vulnerar el CEDH. Arribo a la conclusió que al nostre Ajuntament li manca encara aquest títol. Però no patiu, està fent tots els mèrits per tenir-lo. Molt aviat en podrà gaudir. Què diran els ciutadans gironins quan sàpiguen que el seu consistori ha sigut guardonat amb el títol de vulnerador?

Enhorabona, consistori. A neu per bon camí. Tot bon es tu diant desitja aprovar el curs a la primera convocatòria. Vosaltres heu anat suspenent durant 15 anys. Uns estudis trucats reiteradament. Déu-n'hi-do!

Per cert, amb els nostres petits impostos, ja podríeu comprar unes bones tisores de podar.

Figueres: incivisme i inseguretat

Daniel Vivern Lladó poblacio

Sra. Lladó, alcaldessa de Figueres: al barri de l'estació, a Figueres, hi ha incivisme i delinqüència. No en vulgui negar l'existència ni la relació entre tots dos conceptes. Això és la típica excusa «bonista». Si es permet que arreli l'incivisme –com sembla el cas– la delinqüència ve tot darrere. A menys que, ara, la tinència de drogues i la resistència a l'autoritat ja no siguin delictes. En segon lloc, no digui que l'«incivisme» no és sinònim d'«inseguretat», perquè ho és, per més que vostè el vulgui disfressar amb l'atenuant que «es vincula a malalties mentals». Miri, com deien els avis, «si és boig, que el tanquin». I finalment, no insulti els veïns dient que si fan patrulles urbanes és «per interessos polítics i voluntat de desgast del govern». Ningú no surt de casa a patrullar per gust ni per suposades intencions polítiques, sinó perquè està tip de suportar un mal viure del qual vostès, els polítics, són en gran part culpables per permetre-ho. Deixin d'amagar el cap sota l'ala i procurin canviar les lleis, o les lleis els canviaran a vostès.

El 8 de març

Chej Ayad Kerrum sils

El 8 de març de 1857, milers de dones treballadores van sortir als carrers de Nova York reivindicant el seu dret a un treball digne i a la igualtat d'oportunitats vers els homes. Des de llavors, reconec que s'han aconseguit avenços significatius, però, d'altra banda, vull denunciar públicament totes aquelles empreses, organitzacions, organismes públics i persones que discriminen les dones i limiten el seu reconeixement. Dit això, m'agradaria fer una crida a tots aquells partits polítics perquè desenvolupin polítiques actives d'igualtat i que no facin servir un llenguatge sexista, tal com: el Congrés del Diputats, el Consell de Ministres, els advocats de l'Estat, els parlamentaris, els senadors, etc., perquè aquest tipus de discursos són pocs pedagògics, injustos, discriminatoris, masclistes, contraproduents, etc. Aprofito aquesta ocasió per felicitar les companyes de la comissió d'igualtat de la fundació Plataforma Educativa pel seu esforç i treball a favor de la igualtat entre dones i homes. Gràcies companyes per ensenyar-me que el valor d'una organització radia en la participació plena i activa de les seves treballadores, així com la igualtat entre les persones, independentment del sexe, orientació sexual, gènere, expressió de gènere, etc.