Salvem el nostre mar

Podem ser partidaris d'impulsar les energies renovables però ser contraris als projectes que, sota l'excusa de les renovables, pretenen agredir greument el nostre medi i el nostre futur. És el cas del projecte del parc eòlic «Tramuntana» que es vol establir davant la badia de Roses i dels parcs naturals dels Aiguamolls, el cap de Creus i del Montgrí. Un projecte impactant en tots els sentits. Impacte per les seves dimensions, gegants, sobre el paisatge; impacte sobre el medi marí i sobre la pesca... És una broma que argumentin que pot ser un atractiu turístic. El nostre atractiu és la sensació d'espai, el paisatge fet a una dimensió humana. Un bosc de 84 molins de 250 metres d'altura (tan alt com la muntanya del Puig-Rom?), sobre unes plataformes, que hauran de ser enormes perquè uns enginys tan alts no es desequilibrin, i que s'hauran d'ancorar al fons marí amb dos o més cables, és desmesurat i no pot agradar-nos sinó que produeix espant i angoixa. A sobre i a sota. Perquè al bosc de cables de subjecció cal afegir els cables de conducció de l'energia produïda per sota el mar, entremig dels alguers, fins terra ferma, d'on seguiran, quilòmetres i quilòmetres, fins les centrals corresponents. I perquè el projecte, que se situa sobre l'espai de veda i el quasi dobla, produeix ultrasons i infrasons molt perjudicials per als peixos, ja molt atabalats pels sorolls ocasionals dels vaixells.

El projecte es proposa no perquè sigui bo per al territori, sinó per a l'empresa (o grup de diverses empreses) BlueFloat Energy, que s'aprofitarà dels fons europeus Next Generation i que s'establirà sobre domini públic, per la qual cosa s'estalvia els diners i els problemes d'expropiar terrenys. Una bicoca. I amb els calés i el mar de tots obtindrà un pràctic monopoli del subministrament energètic del sector. Negoci rodó. Els fotuts nosaltres, el nostre mar, la vida al mar.

El mar és el futur. Hem de defensar la seva vida i el seu equilibri. La pesca, els fons marins, les praderies d'alguer, els recursos guaridors... Però, dit això, també cal dir que les energies renovables són necessàries i que no podem sempre dir no a tot sense oferir una o més contrapropostes. La gent del territori s'hauria d'organitzar per oferir alternatives a aquest projecte. Alternatives que responguin als principis ecologistes sobre la producció d'energia, a saber: diversificació de les fonts, no dependre mai d'una sola font; desconcentrar la producció i evitar la dependència de monopolis energètics; apropar els centres de producció als llocs de consum per minimitzar les xarxes de transport... Procurar la màxima eficiència amb el menor impacte. Estudiar aquells llocs de la plana on els aerogeneradors tinguin menys impacte, combinar-ho amb energia solar i amb biomassa. Un pla comarcal que controlem nosaltres. Cal que ens ho facin tot sempre la gent de fora? Per què no podem optar nosaltres als fons europeus??Siguem proactius. Fem una proposta del territori equilibrada on hi participin empreses del territori. Cerquem el control i la mesura dels nostres recursos estratègics. Siguem amos del nostre futur.