Preguntes capcioses

L'Ajuntament de Lloret va muntar una consulta ciutadana amb l'objectiu d'aconseguir el beneplàcit per suprimir un carril de circulació al passeig marítim.

A la votació hi podien participar els empadronats a partir dels 16 anys. Del cens total de 32.591 persones, van votar 3.020 (un 9,27%).

El qüestionari constava de tres preguntes. La primera deia: «Vols millorar el front marítim de Lloret de Mar modificant la mobilitat actual del passeig?».

Així formulada, era una pregunta capciosa perquè incloïa la presumpció no justificada de quelcom que no estava provat o desitjat per tothom. També era una fal·làcia d'una pregunta trampa perquè predisposava a acceptar una qüestió polèmica.

En aquest cas, es donava per descomptat que la modificació de la mobilitat millorava el front marítim. De fet, si es votava que no, s'estava en contra de la millora de la mobilitat.

Tot i així, 2.071 vots (un 68,58%) van ser negatius, és a dir, favorables a no modificar l'actual situació i mantenir el doble sentit de circulació. Només 949 ciutadans (un 31,42%) van votar a favor de canviar la mobilitat.

Amb la segona pregunta, que només es podia contestar si es votava afirmativament la primera, s'obrien dues opcions: 1) establir un únic carril de circulació per a vehicles en sentit Just Marlés o 2) establir un únic carril de circulació per a vehicles en sentit sa Caleta.

La primera opció va obtenir 510 vots (un 16,89%) i la segona, 440 vots (un 14,57%). Per tant, les dues opinions antagòniques gairebé s'igualaven.

Per últim, es preguntava si s'hauria de reduir el trànsit durant certes franges horàries amb dues opcions: 1) Sí, permetent-hi l'accés lliure de 7 a 13 h i garantint l'accés de veïns, transport públic, ciclomotors i motocicletes, serveis i emergències les 24 hores del dia, i 2) No a l'establiment de franges horàries.

La primera va aconseguir 733 vots (un 24,27%) i la segona, 217 (un 7,19%). És lògic pensar que una minoria de votants a favor de suprimir un carril també estiguessin en contra de les franges horàries.

En resum, no és nou que la «pacificació del trànsit» pel passeig generi controvèrsia.

Amb Xavier Crespo d'alcalde, el 9 de setembre de 2010 s'aprovava un únic sentit. Els vehicles es desplaçaven des de sa Caleta fins a la Riera (direcció nord-sud).

El canvi va durar poc. L'11 de juliol de 2011 una moció de tots els grups municipals, excepte CiU, va obligar l'alcalde Romà Codina a restablir la situació anterior.

Després de les obres necessàries i els permisos corresponents, amb un retard de quasi un any, el 21 de juny de 2012 els vehicles tornaven a circular en els dos sentits. Aquell fer i desfer va costar un grapat de diners al contribuent.

Ara, s'ha buscat la coartada de la participació ciutadana per tornar a ballar-la. Doncs bé, ha sortit el tret per la culata.