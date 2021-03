Tot i haver passat força desapercebuda, aquesta setmana s'ha fet pública l'estratègia que va utilitzar Carles Puigdemont per desfer-se del PDeCAT i llançar-lo a la paperera, no sé si de la història. Ho va revelar Joaquim Nadal al programa Aquí Cuní de SER Catalunya: «Des de Junts s'indica a tothom qui no s'afilia a Junts que ha de sortir de l'espai governamental». Es referia al moment previ al trencament dels dos partits i poc abans de la darrera remodelació de l'executiu de Quim Torra. Josep Cuní entrevistava a qui va ser consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que va confirmar el que deia Nadal: «Hi va haver pressions. Jo en soc una mostra. O vas a Junts o saltes. El president Torra em va preguntar on era i li vaig dir que jo era on sempre, al PDeCAT». Afegia l'exconsellera que Torra li va qüestionar aleshores què passaria al Govern i ella va contestar: «Passarà el que tu vulguis, però ja et dic que si la meva cadira depèn d'anar a Junts, jo no em venc per una cadira». Molt s'havia parlat fins ara de l'operació de l'inquilí de Waterloo per atraure càrrecs de l'administració al seu projecte, obligant-los a abandonar el Partit Demòcrata, però encara ningú dels implicats ho havia confessat públicament. Chacón ho ha fet, destapant així el xantatge de Puigdemont.