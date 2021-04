Gesticulacions de Puigdemont i Madrenas

Qui no té res a fer, el gat pentina. I qui no sap governar, es dedica a gesticular. Catalunya suma catorze mesos de govern caducat, mig any de govern provisional amb un vicepresident en funcions de no se sap què, i ja han transcorregut dos mesos des de les últimes eleccions sense que Junqueras i Puigdemont hagin consensuat un nou executiu. Però, tant és. Tota la seva patuleia, molt nombrosa, manté els càrrecs cobrant religiosament (només falta col·locar Antoni Castellà), que en definitiva és el que els importa. Per què han de tenir gens de pressa? És el somni de molts (cobrar generosament sense fotre ni brot i sense que et demanin responsabilitats), però que només està a l'abast dels independentistes més distingits i dòcils: Cuevillas ja ha vist rebaixat el sou per gosar dir una veritat com un temple. Recorden aquella pancarta que penjava del balcó de la Generalitat sobre la llibertat d'expressió?

Això sí, de gestos els que vulguin. En tenen per donar i vendre, sobretot per vendre. Aquesta setmana, ens han anunciat el carnet digital d'aquest artefacte anomenat Consell de la República, un carnet d'efectes similars als d'un supermercat, segons ens ha explicat, amb acurada precisió, un dels grans vividors del procés, Toni Comín, aquell que té uns principis que varien en funció del càrrec que li ofereixen. Comín ha explicat a TV3 els usos del flamant carnet: «Si ara et registraves a El Punt Avui o a Vilaweb i et demanaven un document oficial, ara pots canviar la teva subscripció i pots fer-la amb el número de la identitat digital del Consell de la República». Sense eufemismes, així de clar i català. En definitiva, és un carnet de partit que facilita la subscripció als subvencionats mitjans de la Premsa Nacional del Moviment (poden consultar quins són els mitjans afectes al règim en el web del Consell de la República). Tot per 12 euros, que és el cost del carnet.

I si Puigdemont té la gesticulació i el populisme trumpista com a principal divisa per mantenir el seu status polític i econòmic a Waterloo, i de passada sotmetre l'acomplexada ERC, la seva deixebla a l'Ajuntament de Girona, Marta Madrenas, tampoc es queda enrere. La capital està en decadència (brillant i detallat article de Joaquim Nadal, la persona que més i millor coneix la ciutat, divendres passat al Diari de Girona), però els seus regidors s'esmerçan a fer sessions de cant i ball durant la pandèmia, escarneixen els altres edils durant els plens i l'alcaldessa ens ha anunciat aquesta setmana una decisió transcendental, que de ben segur, canviarà la vida dels gironins de les pròximes generacions. Madrenas ha comunicat a una entitat privada, l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), que l'Ajuntament de Girona ingressarà els impostos corresponents a l'IVA a l'Agència Tributària Catalana! El resultat és que l'Agència Tributària Catalana ho transferirà d'ofici a l'Agència Tributària Espanyola. Com el carnet del Consell de la República, no serveix per a res. Millor dit, serveix per distreure la parròquia i continuar vivint a cosa de rei.