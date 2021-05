Falta d'il·luminació al carrer

Jana Romans Compta - Porqueres

Quan surts al carrer a Banyoles, de nit, depèn de quina zona de la població té molt poca il·luminació i ara hi ha zones on han començat a posar fanals amb plaques solars per estalviar energia, però el problema d'això és que, quan un dia no fa sol, durant la nit els llums no s'encenen i justament aquells dies són els que més llum es necessita al carrer i crec que es podrien trobar moltes solucions que no s'han pensat.

Reformem el sistema educatiu!

Jana Llorella Serra

El sistema educatiu deixa molt a desitjar. Els estudiants som els que estudiem, som els que posem en pràctica aquest sistema que no funciona. El sistema educatiu s'hauria d'adaptar a les nostres necessitats, no que els estudiants s'adaptin a ell. No pot ser que s'estudiï un temari que després de vomitar-lo a l'examen s'oblidi. No pot ser passar nits en vela per l'estrès que suposa estudiar i portar la matèria al dia. No pot ser que aprenguem les coses sense ganes i no ens agradi anar a classe. Però tot això no és perquè no volem aprendre, sí que en volem! però d'una altra manera que no afecti el nostre benestar tant mental com físic.

És el vostre moment d'estudiar, no teniu cap més obligació, diran molts, però, sincerament, també hauria de ser l'etapa més bonica de la nostra vida i la majoria de nosaltres no l'estem gaudint pel simple fet que ens passem el dia estudiant, estressats per treure una nota que ens permeti perseguir els nostres somnis. Prou aprendre per arribar a una nota concreta i més a aprendre per enriquir el nostre coneixement.

Àngels a l'atur

Lluís Torner i Callicó - Girona

El títol del present article pot portar a engany. No es tracta dels àngels, pròpiament dits, sinó de les figuretes d'aquest éssers eteris, de la botiga regentada per la Dolors Turró i la seva filla Sònia. Són elles les que, malauradament, s'han quedat a l'atur. Donat que el tema de la COVID, amb els consegüents tancaments periòdics de l'establiment, els ha reduït els ingressos, sota mínims, mentre que les despeses -lloguer entre elles- s'han d'atendre igualment, per la qual cosa s'han vist obligades a prendre la penosa decisió. Les figuretes no mengen, però elles sí, i sense rebre cap mena d'ajut del Govern, com tants d'altres autònoms, s'han vist obligades a penjar el cartell de «liquidació per tancament». Ara, a la Sònia li venen nous maldecaps, trobar una feina. Li desitgem molta sort.

La vacuna potser ens tornarà l'esperança d'una presumpta normalitat, però malauradament per molts arriba tard. Uns hi han deixat la vida pel camí, i d'altres han perdut el seu mitjà, de vida, bé per tancament del negoci o per pèrdua de la feina. Ens ve pell de gallina sols de pensar en les empreses i institucions que han decidit fer tancaments o reduccions de personal, ja que vindran a incrementar, dràsticament, el nombre de treballadors i/o empleats en uns moments tan delicats com els que estem passant.

Als que som grans, que voldríem el millor per als nostres fills i nets, ens fa patir l'entorn que els anem deixant. Per això, no ens cansem de demanar que governs, institucions i empresaris hi reflexionin i s'esmercin a trobar-hi solucions escaients. És el nostre parer.