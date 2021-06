El sector nàutic ja es frega les mans davant les previsions per aquest estiu a la Costa Brava, ja que el lloguer d’embarcacions va a l’alça i, sobretot arran de la covid, cada cop són més els que opten per aquest model d’oci. El problema és que tot ha de tenir un límit, i en els darrers anys, les barques de fondeig són cada cop més nombroses a la Costa Brava. Un estudi de la UdG ha detectat problemes greus com els danys en hàbitats fràgils o la contaminació acústica i de les aigües sobretot per part dels grans iots, embarcacions de lloguer i motos aquàtiques. I és que, igual que hi ha molta gent que estima i respecta el medi marítim, la massificació obre la porta a la contaminació. Encara que cada cop hi ha més ajuntaments que opten per la instal·lació de boies ecològiques per evitar que el fondeig faci malbé la posidònia, és només un primer pas, perquè calen també altres mesures per reduir l’impacte que poden generar les deixalles o la contaminació acústica. Els experts de la UdG proposen mesures contundents com prohibir la circulació de les embarcacions que més contaminen, així com fomentar la navegació a vela, rem o motor elèctric. En tot cas, cal valentia (sobretot de la Generalitat) per començar a regular de veritat i no quedar-se només amb pedaços.