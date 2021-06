Sembla que les presses per enderrocar a Pedro Sánchez, per voler recolzar els indults, han provocat una incidència d’unitat en la trobada programada a la Plaça Colón de Madrid.

El distanciament entre els grups d’extrema, ha omplert les pàgines de la premsa estatal, i també el protagonisme a les xarxes informatives. El que hauria despertat una expectació massiva, s’ha vist col·lapsada pel distanciament entre aquests grups diferenciats d’opinions. El que demostra una desconsideració de formes i maneres de voler entendre la seva Espanya Unionista. Un senyal òptim, si valorem els seus reiteratius missatge xenòfob a Catalunya.

La pretensió de fer-se sentir a la proclama del no als indults ha desbordat la no assistència dels seus immediats seguidors, donant la vergonyosa imatge d’uns quants milers de fidels a les seves crides. Confiaven en omplir la Plaça de Colón, amb centenars de milers de manifestants proclamant les seves pancartes contràries als drets fonamental de la democràcia. És d’esperar que les seves pretensions baixin del núvol en que habiten i se n’adonin de que el poble comença a cansar-se de tanta xenófila contra el poble català i basc, i aprenguin a respectar-nos com a ciutadans europeus, acceptant, que són ells els únics colpistes de l’Estat.