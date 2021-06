A l’Honorable Conseller de Salut, Sr. Argimón. He estat un mes perquè em donessin hora per poder-me vacunar. Fins i tot, un dia vaig anar a fer cua per si en sobrava alguna. I sempre em varen dir el mateix: no li donem hora perquè vostè té 62 anys i li toca la vacuna AstraZeneca i com que n’hi ha poca primer és per als essencials i no li podem posar cap altra vacuna perquè no ens podem saltar el protocol. Per fi aquest diumenge dia 13 de juny em vaig poder posar la vacuna i, quina sorpresa, em varen posar la Janssen. És a dir, quan volen sí que se salten el protocol. Des de l’inici de la pandèmia em sento molt maltractada per Salut. Primer: per no deixar-me fer una PCR en el seu dia i, ara, per obligar-me a posar una vacuna que no m’han deixat triar perquè diuen que això no seria ètic. Els països nòrdics, que tenen més ètica que nosaltres, han deixat triar als seus ciutadans quina vacuna es volien posar, no com aquí que ha estat un Comitè Interterritorial format per polítics i experts (metges) qui ha escollit quina vacuna ens havíem de posar quan aquests experts, han escollit per a ells la Pfizer o la Moderna (les més cares i segures), quan hi ha metges que no han vist ni un pacient de covid. Segon: el dia 15 de juny varen dir per TV3, que a partir d’ara quan es triï el dia per vacunar-nos sabrem quina vacuna es posa aquell dia. I avui dia 17 de juny han dit per TV3 que els que no s’han posat cap dosi podran triar quina vacuna es volen posar. Què passa? Que ara ja és ètic poder triar la vacuna i fins ara no? No hauria estat més ètic, des del primer moment, igual que han fet els metges i experts, que tots els ciutadans haguéssim pogut triar la vacuna que volíem posar-nos i no pas obligar-nos a posar-nos una vacuna, que molts de nosaltres li teníem por per les trombes que pot provocar, entre altres coses. Molta Llei de transparència però des d’inici de la pandèmia de transparència poca. La presidenta del Parlament va dir als FAQS que reconeix molt bé les escopinyes, els ciutadans també sabem reconèixer les diferents vacunes.