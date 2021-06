Cada vegada són més les produccions cinematogràfiques que, amb pocs mitjans, aborden la qüestió de la fe des d’una perspectiva cristiana i, contra tot pronòstic comercial, triomfen a les sales de cinema i plataformes digitals. És el cas de pel·lícules que encara podem gaudir com Viu, Terra Santa: l’últim pelegrí i Es fa de dia a Calcuta.

En els dies posteriors al focus que il·luminava la cerimònia dels Oscar, val la pena parar-se i reconèixer quin bé poden fer històries en les quals hi ha veritat, en un món tan necessitat de bellesa com el nostre. El cinema més modest té molt a ensenyar. Això no vol dir que no hi hagi obres valuoses entre el glamur i les catifes vermelles.