L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) acaba de publicar el seu informe sobre l’estat del Clima Espanya a l’any 2020 (http://hdl.handle.net/20.500.11765/12941). És un document de caire científic, de 134 pàgines, en el qual es demostra que hi ha un canvi climàtic global i la Terra s’està escalfant com a conseqüència de les activitats humanes. Des de 1950 s’han produït canvis sense precedents si es té en consideració la seva intensitat en un període molt curt de temps. No es troba res semblant ni en els registres instrumentals en el darrer segle i mig ni en els registres paleoclimàtics dels darrers mil·lennis.

Recomano la seva lectura a tots els que estiguin interessats en el tema i, fins i tot, a aquells que encara neguen el canvi climàtic o que pensen que difícilment els podrà afectar en la seva vida. Per animar la seva lectura, us faig en aquest article un petit tastet, esperant que en tingueu ganes de llegir-lo tot.

L’any 2020 ha estat a Espanya el més càlid de la sèrie històrica que comença en 1961 i 1,7ºC per damunt del valor mitjà a mitjans del segle XIX. Cal recordar que l’acord de París (2015) compromet a tots els països a limitar el seu escalfament «molt per sota» dels 2ºC en relació amb els nivells preindustrials, amb la recomanació de no superar 1,5ºC. Han augmentat també les onades de calor i cada cop són mes llargues. Segons dades de l’Institut de Salut Carles III, l’any passat van morir 1.980 persones per culpa d’un excés de calor, sobretot persones grans. En canvi durant tot l’any 2020 no s’ha registrat cap onada de fred.

La major temperatura atmosfèrica es va traslladar també al mar: pràcticament totes les zones costaneres van tenir una anomalia positiva en la temperatura de l’aigua superficial, que a Catalunya i Balears va ser superior a +1ºC.

En canvi, l’any 2020 va ser normal quant a precipitacions, amb un valor mitjà acumulat de 598,2 mm. No obstant això, es van donar varis fenòmens extrems de fortes precipitacions, com el Gloria (que va afectar la costa mediterrània i Balears), Karine (més fortes al nord de la península), una Dana a l’agost, la borrasca Bàrbara a l’octubre, etc. Per tant, encara que el total de precipitacions va ser normal, es va distribuir de manera molt irregular, la qual cosa va provocar fortes sequeres en alguns indrets.

Com a conseqüència de tot plegat, es van produir nombrosos fenòmens extrems: les borrasques ja esmentades, un episodi de forta calima a Canàries (22 a 25 de febrer), onades de calor, episodis de pluges intenses, forts temporals marítims, ratxes de vent huracanades, nevades copioses a principis de tardor.

Per tant, l’any 2020 hem tingut un clima determinat per unes temperatures atmosfèriques cada cop més elevades (que fan que l’aigua del mar superficial també estigui més calenta), un major nombre d’onades de calor que a la vegada son més llargues, amb una precipitació total normal encara que distribuïda de manera molt irregular i, finalment, una major presència de fenòmens climàtics i meteorològics extrems.

És evident que el clima ens ha canviat des de l’època preindustrial i cada nou registre anual ens confirma la tendència. Tot indica que no té aturador mentre segueixen augmentant les concentracions de CO2 a l’atmosfera (que ha assolit un màxim sense precedents de 413,1 ppm malgrat l’aturada que la pandèmia ha produït a la mobilitat i a l’activitat industrial). El sistema atmosfèric global té una marcada inèrcia i no n’hi ha prou amb apagar les causes (encara que sigui temporalment) perquè cessin els efectes. Qualsevol retard en actuar suposarà, amb tota seguretat, portar més enllà uns canvis que podran ser insuportables.

Estem alterant el clima i és urgent fer una transició energètica per deixar de consumir combustibles fòssils que, pel que sembla, són la causa del canvi climàtic. Però aquest bé suprem (lluitar contra el canvi climàtic) no es pot assolir de qualsevol manera, produint tota mena d’impactes paisatgístics, ambientals, econòmics i socials. S’ha de fer amb seny, no fent sang al territori.

De moment les dades científiques demostren que tenim un problema. Ara cal trobar la solució. Estic segur que en tornarem a parlar...