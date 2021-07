El cinema Truffaut de Girona ja s’ha estrenat. Després d’anys d’obres en l’antic edifici del Modern on està ubicat ofereix de nou una programació estable. He pogut gaudir de dues pel·lícules en versió original. L’última molt recomanable per als temps actuals: Miss Marx, de Susanna Nicchiarelli.

En temps de pantalles a la butxaca, de pantalles sobre la taula a totes hores, de pantalles gegants a les estances dels habitatges i de plataformes que avancen estrenes i sèries de tot tipus, que encara algú idealista, no cal dir-ho, se la jugui per la cultura tot remodelant un cinema i oferint una programació de qualitat és un bon senyal i té molt a dir dels ajuntaments que aposten per mantenir el setè art a les pantalles dels cinemes i del públic que hi assisteix per donar suport i gaudir-lo.