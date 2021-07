Pels qui no el coneixen, el P. Ignasi M. Anzizu i Furest és un Jesuïta de pedra picada que va estar més de 30 anys a la República del Txad a l’Àfrica, i els darrers 22 anys com a rector de les parròquies de Palol d’Onyar i Vila-roja.

Recentment ha estat substituït pel Bisbat de Girona, al·legant com a motiu la seva jubilació.

L’Ignasi que tots coneixem és un gran home de fe i una persona incombustible que sempre ha estat i encara està actualment en forma per ajudar la gent més dèbil i necessitada, independentment del seu origen o religió.

L’Ignasi ens deixa un gran llegat a l’Església Parroquial de Sant Sadurní de Palol d’Onyar: la instal·lació de noves campanes que substituïssin les que durant la Guerra Civil havien desaparegut; la restauració dels mosaics històrics de la capella del Roser també malmesos durant la guerra, i la substitució de la teulada del temple, que estava en molt mal estat.

Ignasi, vagis allà on vagis, sempre estaràs en el nostre record, ja que mai podrem agrair-te tot el que has fet per la nostra parròquia.