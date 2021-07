L’aplicació del nou POUM de Figueres podria significar, a mitjà termini, una gran desgràcia social: la supressió de la cohesió comarcal. Figueres, el que hauria de fer immediatament, és soterrar les vies del tren o l’avinguda Vilallonga i mantenir les dues estacions (cal recordar la consulta que es va fer sobre el tema l’any 2008). Als llocs –tant a Catalunya, l’Estat espanyol o l’Estat francès– on s’ha suprimit l’estació del centre i s’ha concentrat tot –AVE, convencional i busos– a la perifèria ha significat una punyalada a la justícia i cohesió social i un retrocés brutal de la mobilitat sostenible. Per Figueres, encara seria molt més greu, ja que es posaran en perill de mort, directament i indirectament, gran part de Figueres i molts municipis de Girona a Portbou. Fins i tot podria passar que no es fes la cara –i difícil– variant ferroviària de Vilafant a Perelada i el tram de Figueres-Portbou-Cervera desaparegués (també, en la part Sud hi hauria greus problemes per enllaçar el tren convencional provinent de Girona amb l’estació de Vilafant), la qual cosa seria una aberració espectacular perquè «destrossaria una línia (l’R11) transfronterera de proximitat, social, molt estratègica i amb molt de futur (amb inversions can cal i ample de via europeu fins a Portbou-Cervera). Per finalitzar, no hi ha dubte que si aquest projecte antisocial tira endavant serà «el món a l’inrevés, ja que incrementaria la pol·lució i els accidents de trànsit, a més de provocar molts patiments socials (inclosos molts suïcidis socials de carn i ossos) arreu de la geografia alt-empordanesa.