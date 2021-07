He estat interí vint-i-dos anys, per tant sé de què parlo. D’entrada, quan et diuen si vols fer substitucions d’un funcionari, no t’hi penses ni un segon i d’aquesta manera entres en el món de l’administració que mai m’hauria pensat el complexe que pot arribar a ser! En el meu cas, parlo de Salut Pública, controlant la cadena alimentària des dels mateixos escorxadors per evitar la propagació i contagis de malalties animals envers a les persones (Zoonosis), a part d’altres praxis d’higiene i manipulacions adients. Vull dir que és una feina força complicada, dura i amb horaris infernals. Però ho acceptes pensant que si vas treballant correctament, tindràs feina per anys. També reconec que t’avisen de que quan hi hagin oposicions, si no aproves, pots perdre el lloc de feina o sigui la teva plaça. Ara bé, quan et passes tants anys treballant i a més a més per raons vàries, no convoquen oposicions, semblaria lògic que a partir d’un cert temps, tinguessis dret a ser fixe fins a la teva jubilació. Diuen que amb la nova llei, això està contemplat però la realitat és una altra. Per què traeixen aquest col·lectiu que ha estat tant fidel durant tants anys mentre ha acceptat la possibilitat de perdre la feina per culpa d’un examen que no ha estat ni convocat!? No s’ho mereixen! És una injustícia flagrant!