El periodisme esportiu no passa pel seu millor moment. De fet, diria que el periodisme en general, però és cert que aquesta depressió s’ha evidenciat més amb el tractament i la distribució de la informació esportiva dels darrers anys, i en concret amb aquella focalitzada en l’esport rei. L’últim fet que ha constatat aquesta realitat ha estat la sortida de Messi del Barça i el seu fitxatge pel PSG, i és que els mitjans esportius no només han anat massa darrere de la notícia en tot moment, sinó, i això és el que ha molestat a més d’un tòtem del sector, un influencer els ha passat la mà per la cara. Vist així, si jo m’hi dediqués, probablement també m’hauria empipat, però és que els símptomes de la degradació informativa eren tan greus des de feia tant de temps, i sense que ningú fes res per redreçar-ho, que amb l’aparició d’aquests nous i accidentals agents informatius 2.0, ha passat allò inevitable: el «sorpasso» influencer.

Si continuem fixant-nos en el comiat de Messi i en les elaborades preguntes que els mitjans de comunicació van fer a l’astre argentí, en un altre temps el millor del món, tot cau pel seu propi pes; ni una pregunta on s’exigís a l'esportista, que s’ha fet d’or al Barça, una resposta sincera sobre el gir dels esdeveniments, i tot plegat, en general, una ferum a pregunta i resposta pactada que tiraven enrere. Veure Messi plorant en directe i tot seguit sentir algú fent la pregunta «¿Cómo te sientes?» és la pura essència d’aquest periodisme esportiu de «mem» el qual molts aficionats fa temps que ja no es prenen amb seriositat. Sobta, també, que ningú preguntés Messi si no es va plantejar jugar un any gratis per ajudar el Barça en aquesta situació crítica en què es troba ara, però suposo que el periodista aficionat culer, ja en feia prou amb quatre llagrimetes i un «yo sí hice todo lo posible por quedarme». De fet, semblava tan sincer com quan Sergio Ramos va dir que jugaria gratis al Madrid.

Davant d’aquesta falta de punch informatiu, els influencers han aprofitat la seva naturalitat i el seu «semfotisme» de codis deontològics a les xarxes, per connectar amb celebritats de tot tipus mitjançant els seus hobbies i gustos, i quasi per accident, han acabat informant. L’home que més bé representa aquest context és Ibai Llanos, streamer reconvertit a fan «Toiss» de Messi que, primer com a convidat comensal a casa seva, i després com a membre del seu seguici VIP a la presentació com a jugador del PSG, ha tret i compartit les proves més palpables de la tristor existencial de «La Pulga» pel canvi d’aires, un fet que ha molestat els «de la Morenas» actuals. Amb això tampoc vull posicionar-me amb els influencers, que de fet em cauen igual de bé que els futbolistes, els periodistes o la gent en general, com un cop de peu als collons, però sí que tot plegat hauria de fer reflexionar als mitjans sobre la dignitat i el rigor perduts i com recuperar-los.