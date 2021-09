És curiós com tot el sector polític, empresarial i turístic està bolcat en la iniciativa, des del meu punt de vista una mica estrafolària, de posar una estació de l’AVE a l’aeroport de Girona i per contra, altres iniciatives molt més a l’abast, més ecològiques i amb més potencial econòmic i turístic són absolutament injuriades. El sector de l’alta velocitat acaba d’alliberar-se, creant així noves oportunitats comercials. No obstant això, aquestes noves companyies ferroviàries de moment han ignorat totalment l’estació d’alta velocitat de Girona. Potser desconeixen que Girona és una de les principals destinacions turístiques d’Espanya amb la Costa Brava com a bandera. Potser desconeixen que el flux empresarial entre Girona i Madrid és enorme, per no parlar de la quantitat de passatgers que utilitzen la línia Girona-Barcelona. No entenc com des de l’àmbit polític i també empresarial no han posat el crit al cel en veure que Girona era ignorada d’aquesta manera. No comprenc com des d’aquestes entitats no s’ha pressionat a aquestes companyies o se les ha intentat convèncer del fet que no és una bona idea que els seus trens no arribin fins a Girona.

Tarragona ha estat molt més llesta i més ràpida, perquè en principi tampoc era un destí que estigués dins dels plans de les noves companyies. Tot i això, aquestes han reconsiderat la seva decisió quan se’ls ha fet entendre que la Costa Daurada per si sola era un motiu més que suficient per a fer-hi parada.

Les oportunitats perdudes sempre s’acaben pagant molt cares. L’hora de reivindicar les coses és quan succeeixen. No serveix de res «a toro passat» plorar per com ens ignoren i ens estomaquen.