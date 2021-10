Ernesto Ekaizer, un dels periodistes més informats d’Espanya,va ser dilluns a Girona per presentar el seu llibre El Rey al desnudo, glossat per Jordi Xuclà, col·laborador de Diari de Girona. Un dels punts que va centrar el debat posterior a l’estricta presentació va ser la pregunta del milió. En què derivaran les investigacions obertes al rei emèrit Joan Carles I? Ekaizer, sense excloure cap possibilitat perquè és gat vell, va dir que molt probablement passaria el que dos dies després es va conèixer oficialment. La fiscalia prepara l’arxivament de les actuacions obertes fins ara. El periodista fins i tot va encertar les causes que s’esgrimirien per prendre una decisió com aquesta. No era difícil pensar que Joan Carles I, a Espanya, quedaria impune de tota possible responsabilitat penal. Però a l’emèrit li passa com a Jordi Pujol; la seva pena no és la inhabilitació, ni les multes, ni anant més enllà la presó. La pena la paguen des del dia que es va fer públic que havien enganyat i estafat a la ciutadania, el dia que van perdre la impunitat. Ara el Rei emèrit està amortitzat, ja no importa que torni o que es quedi per sempre allà on és, ni que sigui jutjat o no. La gran incògnita, que ningú pot saber, és com afectarà l’afer a la monarquia espanyola, a la casa reial, a l’actual Rei i a la successió.