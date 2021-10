Ni el Brexit, ni la pandèmia, ni altres obstacles impedeixen que hi hagi un fort interès en comprar habitatges a la Costa Brava, un dels indrets més bells del sud d’Europa, amb un clima perfecte i on es respira tranquil·litat, una excel·lent qualitat de vida, seguretat i es gaudeix d’una gran oferta comercial, gastronòmica i d’oci. La seva connexió ideal amb altres ciutats converteix aquest territori en un dels panorames més atractius per als compradors d’habitatges.

Les nostres mètriques revelen que, a partir del segon trimestre de 2021, la demanda d’habitatges a la zona ha anat creixent. Destaquem un progressiu interès per part de compradors holandesos, suïssos i alemanys que busquen segones residències i la cosa anirà a més, segons es relaxin les restriccions als viatges.

La majoria dels compradors provenen de la província de Barcelona i de França, seguits de suïssos, belgues, holandesos i americans. El Brexit s’ha fet notar entre els inversors britànics que ja tenen menys presència. La tipologia de producte més buscat són els característics xalets amb vista a la mar a ubicacions com Aiguablava, Llafranc, Tamariu o Calella de Palafrugell, amb preus que oscil·len entre els 800.000 i els 2 milions d’euros, i ja comença a escassejar l’estoc d’obra nova i comencen les llistes d’espera per satisfer la demanda. El mercat del gran luxe també es va recuperant de manera considerable.

D’altra banda, notem que els clients ja no busquen només estoc en primera línia de mar. L’efecte COVID ha impulsat una demanda més interessada en l’amplitud d’espais, generant un major interès per habitatges més allunyats de la costa: masies i vil·les, amb piscina i amplis jardins a zones com Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro.

Un altre aspecte singular lligat a la pandèmia és que, malgrat que la majoria dels compradors encara busquen segones residències, s’han incrementat els potencials compradors que busquen aquí el seu habitatge principal. Cal esmentar que entre aquest perfil de comprador local hi ha un fort interès per apartaments costaners entre els 350.000 i el mig milió d’euros a indrets com Sant Feliu o Platja d’Aro.

Més enllà de la Costa Brava, la província de Girona recupera manxa. Al primer trimestre de 2021 s’hi han venut 2.827 habitatges, un 19% més que l’any anterior. En comparació amb 2019 –una referència més rellevant– les vendes s’han reduït un 3%, malgrat les restriccions per viatjar. Aquestes xifres suggereixen que el mercat de l’habitatge a la província es recupera amb força.

Pel que fa a les vendes d’habitatges a municipis costaners del Baix Empordà com Begur, Pals o Palafrugell, durant els primers tres mesos d’enguany s’han realitzat 632 transaccions, un 16% més respecte a 2020, però encara un 17% menys en comparació a 2019. Malgrat que encara no s’han recuperat els nivells anteriors a la pandèmia, les xifres deixen entreveure un panorama de recuperació i una creixent confiança en el mercat de segon habitatge a les zones costaneres.