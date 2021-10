Crec que l’agraïment tots el portem al damunt des de petits, i a mi a casa va ser unes de les coses que em varen ensenyar, per això dedico aquestes ratlles a Jordi Xargayó, exdirector de Diari de Girona, que el divendres va rebre el premi de la Mosca del Col·legi de Periodistes 2021 per la seva trajectòria periodística i pels 23 anys al capdavant del mateix .

Quasi en fa 31 que esporàdicament hi escric i sempre hi estaré agraïda per la quantitat d’articles publicats. A ell i en Jordi Bosch els conec des que eren aprenents de periodistes, fent la Gerona Deportiva amb en Narcís Planas, també exdirector d’aquest diari i l’època d’en Jaume Sureda Prat, en la memòria, al 1r pis de la Cort-Reial núm. 18, on hi havia els Salons de la Granja Mora. Felicitats, Jordi; pel reconeixement. Gràcies, Narcís; gràcies, Jordi.

Gràcies a tothom del periodisme.