L’actitud del jutge Llarena contra el president Carles Puigdemont –des del començament, i amb la seva tossuderia que tant crida l’atenció a tothom– em porta a la memòria la figura d’en Javert contraposada a en Jean Valjean. Suposo que caldria aprofundir en la psicologia, motivacions, debilitats i condicionants de cada un, però no puc evitar la comparació.

No sé si, com al personatge de «Els miserables» d’en Víctor Hugo, al final la cosa acabarà com allà va acabar, però la imaginació sempre ens proporciona horitzons creatius.