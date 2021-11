Un experiment dut a terme per l’startup Musiio aspirava a reclutar figures de la cançó amb un gran potencial mitjançant un sistema d’intel·ligència artificial. Com recordava la directora executiva d’aquesta empresa, Hazel Savage, durant el procés de disseny de l’eina, els seus tècnics van seleccionar una desena de hits virals a YouTube, els van ocultar entre una base de dades de 10.000 peces del Free Music Archive i li van demanar, al seu programari, que aïllés els vint principals èxits... L’índex d’encert de l’equipament va ser del 90%. Ara, ja poden afirmar que aquest instrument d’aprenentatge automàtic localitza les pistes amb més probabilitats d’arribar al número u sense que importi de qui siguin i d’on procedeixin. El que avalua l’algoritme és el single, res més. El seu objectiu no era substituir els experts, sinó ajudar-los, assumint-hi les accions més pesades i menys gratificants que han de realitzar quotidianament. Referents del sector com la llibreria Epidemic Sound ja han confiat en aquesta tecnologia, per exemple, per etiquetar els senzills. I Musiio no està sola en aquest terreny. Sodatone, que va ser comprada per Warner, ha utilitzat dades agregades de fonts obertes, com Spotify, i d’altres privades, com la pròpia discogràfica, per analitzar interaccions i tendències, i, a partir d’aquí, prendre decisions. Un altre avanç després que la intel·ligència artificial hagi estat emprada per compondre i produir música.