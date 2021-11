Dos mesos porta un resident amb el NIE caducat amb cap possibilitat d’agafar l’anomenada cita prèvia a la subdelegació del Govern a Girona, perquè sempre surt la mateixa pestanya amb la mateixa frase: en aquests moments no hi ha cites disponibles.

La qüestió és: quan hi haurà cites disponibles? Serà possible que el «torni vostè demà» de Mariano José de Larra estigui sent una realitat a la nostra societat? Però no tot és tan dolent, suposo. La creació de noves plataformes virtuals com la de Mercuri, que et permet fer tràmits com a resident temporal o estança per estudis, ha estat un gran invent. Encara que hagués estat bé que hi hagués un acompanyament per ajudar a aquells que no saben de tecnologia a fer un bon ús de la plataforma.

«El guàrdia de l’entrada no m’ha deixat preguntar i només m’ha dit que li faci foto a l’adreça per demanar cita», comenta un noi en sortir de la subdelegació del govern a Girona. A les seves mans porta el seu NIE caducat, perquè no hi ha cites disponibles. Abans, les coses es feien diferent. La societat és societat quan es relaciona, però ens hem deixat de relacionar i hem posat el mur de les tecnologies. No es tracta de si ets immigrant, resident o nacional d’un país, es tracta del fet que la humanitat està perdent el gust a relacionar-se i ajudar-se. Esperem ansiosos el dia en què sí sigui el moment i sí hi hagi cites disponibles per posar-li rostre a qui ens ajuda.