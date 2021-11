No m’he vacunat. No soc cap persona eixelebrada. Podríem dir que soc una «persona normal». Tinc una feina, una família, pago els meus impostos, tinc una certa vida social i intento gaudir del dia a dia i dels meus.

Per què no m’he vacunat? Perquè com totes les vacunes aquestes també tenen efectes secundaris (lesions als endotelis, miocarditis i pericarditis en homes joves...) i ves a saber quins efectes a llarg termini. La majoria de metges ens diuen que ens aporten més beneficis que perjudicis. Potser sí, almenys en determinades franges d’edat, però cada individu hauria de tenir dret a decidir què es vol posar a dins el seu cos sense que per això se’l discrimini.

Existeixen altres científics i metges diversos com Karina Acevedo Whithouse, Peter Doshi, o Peter McCullough entre altres, que fan sentir la seva veu crítica al respecte, però no surten als grans mitjans.

Sembla que els periodistes han oblidat la seva feina, que és recollir, contrastar i donar veu a tots els punts de vista.

A més a més, grans plataformes com Youtube censuren certes opinions científiques com si fossin la inquisició. A ningú li preocupa això?

El passaport covid es va implantar a Europa a principis d’estiu per facilitar la circulació de persones entre països, i en aquesta resolució es deia clarament que no podria servir per res més que per això.

Ara que s’han de ratificar mesures d’aquest tipus, confio que els jutges facin bé la seva feina i garanteixin la igualtat entre les persones i la no discriminació per una qüestió mèdica.

Estem entrant en unes dinàmiques dictatorials, i encara més sabent que el passaport covid ni garanteix la no infecció, ni la transmissió.

Estem permetent, i pitjor encara, promovent, una intrusió flagrant en la nostra intimitat i en la nostra llibertat. De veritat que ningú més veu que aquest no és el camí? Ningú té dubtes?