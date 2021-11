A Espanya, l’església catòlica compta amb prop de mil obres sanitàries, incloent-hi centres per a crònics, persones amb discapacitat i cases per a gent gran, on s’atenen més d’un milió de persones a l’any. Casos puntuals de mala gestió o elitisme no poden enfosquir aquesta gran tasca, malgrat alguns ho facin, que és servei públic i és evangelització. És el que vol prevenir el papa Francesc, facilitant a aquests centres els recursos perquè continuïn la missió d’acord amb els seus principis fundacionals, en fidelitat, diu el Pontífex, a «la seva finalitat exclusivament benèfica, segons els dictats de la doctrina social».