Tant les teràpies amb art com les que es desenvolupen amb animals milloren l’estat d’ànim dels pacients. Però, què passa quan els malalts no poden accedir a aquests remeis, per exemple, perquè estan confinats? Aquesta va ser la pregunta que va desencadenar un estudi de la Universitat de Cincinnati en què una aplicació i els robots supleixen les mancances. La doctora Soma Sengupta recorda que la idea va sorgir durant el primer període d’enclaustrament pel coronavirus. Per exemple, certs pacients, alguns amb tumors cerebrals, no van poder seguir les seves sessions de teràpia amb art. I el mateix va succeir amb els gossos ensinistrats i els seus entrenadors, que no van entrar als hospitals. Va ser llavors quan es va plantejar la següent qüestió: «Per què no pensem una solució independent dels desplaçaments als centres de salut?». Una de les afectades, Sankhya Jejurikar, amb sordesa unilateral per culpa d’un tumor, reconeix que aquells dies va experimentar sentiments de «depressió i aïllament». Per pal·liar aquest i molts altres efectes negatius, Sengupta es va posar en contacte amb la seva col·lega Claudia B. Rebola. D’aquesta manera, van dur a terme un estudi pilot de dotze setmanes amb gossos robòtics i una aplicació a través de la qual els pacients van «reflexionar» a partir de l’art. L’èxit ha estat absolut.