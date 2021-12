Molts cotxes, alguns autobusos de línia i, sobretot, massa camions. I, entre aquests últims, bastants que van i venen dels escorxadors i de les càrnies amb animals vius o morts i trossejats. Els veïns del vial Sant Jordi d’Olot, que per a ells «no és un vial, és un carrer», fa dècades que tenen davant de la porta de casa els inconvenients derivats de l’absència d’una variant que eviti que el trànsit interurbà hagi de passar obligatòriament per dins de la capital de la Garrotxa. Olot necessita una variant.

La imponent presència del viaducte d’entrada al túnel de Bracons ja és una taca, i no pas de petites dimensions, a l’espectacular paisatge amb el Puigsacalm de fons d’una vall que té una de les millors terres de conreu de Catalunya. La Vall d’en Bas és un indret privilegiat. Tant des del punt de vista agrícola com per l’atracció de visitants a pobles de postal (Hostalets d’en Bas, Joanetes, El Mallol...), rutes per fer excursions a peu o bons restaurants de cuina volcànica. Però, la Vall d’en Bas no necessita cap variant. I aquí hi ha el problema. La necessitat d’uns, Olot, i el peatge a pagar per uns altres, la Vall d’en Bas, davant d’una circumval·lació que, amb més o menys carrils, sempre s’ha concebut com una doble variant - la d’Olot i la de Les Preses - que acaba anant a sortir en plena vall. Des de «Salvem Les Valls» s’admet que cal trobar una solució al pas de camions pel carrer Sant Jordi, mentre que la plataforma veïnal sempre ha defensat que només reclama una variant per Olot «sense posar-nos» en què s’ha de fer Les Preses o a la Vall d’en Bas. No sembla que hi hagi una solució bona per a totes les parts, però ara la Generalitat sembla decidida a tirar endavant la variant. Els veïns del carrer Sant Jordi esperen que aquest cop sigui veritat i els ecologistes que algú, a Barcelona o a Brussel·les, ho aturi. I al mig de tot plegat, els polítics locals intentant nedar entre aigües molt remogudes: des de l’alcalde d’Olot, Pep Berga (Junts), que no només vol la variant sinó que la voldria molt més ampla fins al batlle de la Vall d’en Bas, Lluís Amat, que sempre ha estat en contra de la variant, però que des de fa uns mesos ocupa el càrrec de Diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona (en aquest cas representant a Esquerra).