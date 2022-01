La intel·ligència artificial i la música encaixen cada vegada millor. Aquesta intersecció entre indústries és tan sòlida que proliferen les empreses especialitzades en aquest tipus de tasques. La seva comesa és desenvolupar programari senzill i ràpid, com JukeDeck, companyia que va ser absorbida pels propietaris de TikTok. Un moviment com aquest donava a entendre com seria de prometedora la seva idea: interpretar automàticament vídeos i posar-los música en consonància. La intel·ligència artificial està a la base de bona part de la nova fornada de música electrònica. Gràcies a l’aprenentatge automàtic, aquests sistemes poden comprendre sons, captar patrons, reproduir estils, generar lletres i, si escau, crear versions de cançons que ja existeixen. Sense esforç i en un temps rècord. La vessant lírica de les cançons és un altre terreny en què el recorregut d’aquesta tecnologia és ampli i variat. Nombrosos artistes com Grimes s’estan decantant pels sons de sintetitzadors neuronals. Els més audaços s’estan valent de la intel·ligència artificial per gravar àlbums complets, com Taryn Southern, amb I Am Ai. El moviment no s’atura, més aviat el contrari. La progressió evidència que aquesta activitat viu aliena a la frenada que ha patit el sector per culpa de les restriccions imposades per contenir l’avanç de la pandèmia del coronavirus, unes mesures criticades per la majoria de professionals.