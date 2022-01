Saber si hi ha una ètica per als robots, si plorar és bo o dolent, quin és l’estat de la democràcia en temps de pandèmica, etc., és un conjunt d’inquietuds rellevants. I se’n parla obertament. Els filòsofs i les persones reflexives s’ho plantegen.

Aquests són algunes de les temàtiques de la nova temporada de «Filosofia a l’abast», a l’Auditori Gran de la Biblioteca pública Rahola de la ciutat de Girona. Sessions de filosofia, obertes a la ciutadania, en un ambient plaent i serè. He quedat ben sorprès de veure com ho proposa l’Associació «Filosofia ara» (a.filoara.cat) des del pròxim dijous 13 de gener. A més, en certifiquen la participació. Per com està el món, convé inscriure’s abans, a la web de Cultura de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/cultura). És fàcil. Paga la pena. Clarament són temps de filosofia.