Llegeixo, sempre, els articles del tal Salvador Sostres, amb una espècie de curiositat «morbosa»: a veure quina en dirà. No he arribat a saber, mai, si diu el que pensa ó només ho fa per a excitar al lector i vendre més exemplars del diari o, fins i tot, per a donar munició al seu deixeble l’Albert Soler.

Però, l’altre dia, va escriure un article, molt correcte, en què s’allunyava dels seus companys de «La Caverna» espanyola: estava d’acord en què, en el programa «Atrapa’m si pots» de TV3 no es donés per bona una resposta en castellà... Immediatament tots els periodistes de «La Caverna» van cridar contra TV3. I jo em pregunto … en un programa de TV1 o, per ser més clars, Telecinco, 13TV, etc … es donaria per bona una resposta en català ó en basc? I, si fos en francès, alemany o italià? Està clar que no … raó que desmunta les teories conspiracionistes dels de sempre, amb el suport de PP, VOX i Ciudadanos. Malauradament, suposo que serà l’única vegada en què Sostres posarà un xic de seny i ens seguirà «delectant» amb les seves «tonteries». Per cert, i en aquest mateix sentit, dono suport al 100% a la carta de fa uns dies d’en Toni Pons i Caròs, que parlava del mateix periodista.