Sr. director, què senten aquelles persones que es neguen a la lectura?

Quina llàstima, viuen una vida, només una. Mentre que les persones que llegim, que sentim la il·lusió per la lectura vivim les vides de cada personatge entre les quatre parets de la nostra habitació.

Aquesta és una opinió que espero que serveixi com a reflexió per a totes aquelles persones que no han intentat endinsar-se a la lectura. Perquè, estimat lector, llegir t’agrada. El que passa és que encara no has trobat el teu llibre.