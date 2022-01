Quina barra, en aquests moments, mantenir els tres supòsits. Només el primer és real: vacunació; seguint el calendari que va marcant succesivament el Departament de Salut –sense que sapiguem ben bé sota quins criteris. Amb aquesta opció, legitima com una altra, el document s’activa automàticament. Anem a la segona opció: certificat de recuperació de la malaltia. Es genera el passaport si t’han diagnosticat la infecció mitjançant una PCR. Ja fa temps que els CAPS no poden oferir PCR!. Si, com és el meu cas, reps un resultat positiu a partir d’una prova d’antígens feta al CAP per un equip d’infermeres, no es genera res!!! Ja em direu com s’ha de fer. La tercera opció encara és més surrealista, si no és que la vols per una situació puntual: prova negativa de laboratori, que dura 72 hores i val entre 20 i 30 euros.

Per ara, formo part d’una nova modalitat de «sense papers».