Demano disculpes als lectors per tornar a parlar del mateix que ja vaig comentar en aquesta secció fa un cert temps. Hi ha qüestions, però, que convé reiterar-les sovint malgrat que la insistència es pugui convertir en allò que se’n diu picar ferro fred. Em refereixo al mal costum que tenen molts conductors de vehicles de motor de no utilitzar l’intermitent per advertir als que van darrere de l’opció que volen agafar en arribar a una determinada cruïlla o rotonda. És possible que aquesta vital obligació s’hagi retirat del Codi de Circulació? Em consta que a les autoescoles ho ensenyen correctament, ja que la meva néta Marta es va treure fa poc el carnet de conduir i m’ha assegurat que, efectivament, els professors no només mostren a l’alumne com i de quina manera s’ha d’utilitzar sinó que un ús incorrecte pot representar una nota negativa a l’examen i, per tant, una repetició de la prova amb els costos econòmics que això representa.

Els meus dubtes sobre la legalitat o la il·legalitat d’aquesta pràctica es basen en el fet que els mateixos que haurien de vetllar pel seu compliment o no s’ho agafen seriosament o en passen olímpicament. Un exemple: fa uns dies vaig haver d’anar a Salt per fer un encàrrec i en el trajecte vaig tenir al davant un cotxe de la Policia Municipal de Girona que, en arribar a una determinada alçada del passeig d’Olot, va trencar a la dreta sense posar el corresponent intermitent. Més enllà, però ja en terme municipal de Salt, em precedia un vehicle de la Policia Urbana d’aquella població veïna que també va trencar en una cruïlla sense posar el preceptiu advertiment lumínic. I, per acabar-ho d’adobar, aquell mateix dia vaig ensopegar amb un cotxe dels Mossos d’Esquadra circulant davant meu pel carrer Pascual i Prats el qual, en arribar a la cruïlla amb Morató i Grau, va trencar a l’esquerra sense avisar del gir amb el maleït llum vermell del darrere com se suposa havia de fer. Que consti que cap dels tres no duien ni sirena ni llums d’emergència engegats, ja que, en cas de ser així, no hi hauria res a dir. Els canvis de sentit no eren, doncs, fruit de cap emergència sinó que seguien la tònica habitual de tants conductors dels nostres pobles i ciutats.

Com a contrapunt, es pot dir que Girona és una ciutat on sovintegen els automòbils amb els quatre intermitents encesos en qualsevol lloc i a qualsevol hora. Segur que no és cap excepció perquè malauradament aquest costum de deixar el cotxe amb els intermitents posats és una moda molt estesa, gairebé com la de no avisar dels canvis de sentit. És allò típic gironí de «només és un minut, senyor agent!» com si estigués permès i no calgués sancionar aquesta pràctica que obliga fer maniobres estranyes als que van darrere a menys que hom accepti esperar el temps que necessita el conductor infractor i poc solidari. És el que passa a l’avinguda Lluis Pericot els migdies dels diumenges davant d’una coneguda rostisseria, al carrer Emili Grahit ocupant tot un carril de circulació, damunt la vorera a Pompeu Fabra tots els dies laborables a partir de les 6 de la tarda, així com en altres zones de Girona que segurament la Policia Municipal coneix prou bé. En qualsevol cas, suposo que sempre serà prioritària la sanció al vehicle que obstaculitza tot un carril (segons un recent informe, l’any passat es van incrementar un 41% les multes per aquest concepte) que no pas aquells que no els usen per fer un gir com hauria de ser preceptiu (no se’n va posar el 2021) però això pot induir a la impunitat i, per tant, a la reiteració en l’incompliment de l’obligació legal. Així com recentment s’han fet campanyes denunciant les distraccions al volant i l’ús indegut del telèfon mòbil durant la conducció, també caldria vigilar, ni que sigui de manera «intermitent», aquesta qüestió d’un mal ús o un «no ús» dels llums intermitents en la conducció urbana perquè, encara que no ho sembli, hi ha risc d’accident.