A un pobre, quan la santa l’enxampa amb una altra, li posa les maletes a la porta i li diu adéu, molt bones. O aquí et podreixis, depèn. Els rics no, ells són diferents, en lloc de separar-se o divorciar-se, que són actes propis de les classes baixes, el que fan és «interrompre la seva relació matrimonial», com han anunciat Urdangarín i la infanta Cristina. Fins ara, l’única cosa que s’interrompia en les relacions de parella era el coit, i això per estalviar en preservatius. Interrompre la relació matrimonial és un estadi superior, a l’abast només de la noblesa, o almenys de l’exnoblesa, com és el cas. És com sol·licitar una excedència en la feina, només que això d’Urdangarín, més que una excedència sembla un acomiadament sense dret a indemnització. Urdangarín no va entrar a la presó, sinó que va interrompre la seva llibertat uns dies. Ni tan sols va ser condemnat per prevaricació i malversació, sinó per interrompre la seva honradesa. Els rics són així fins al final. Quan moren, interrompen la vida.

Una relació matrimonial no deixa d’interrompre’s des de l’inici, ja sigui durant noranta minuts perquè ell va al futbol, ja sigui durant tota una tarda quan ella va de botigues, ja sigui durant una estona, quan qualsevol dels dos necessita anar de cos. Un matrimoni sense interrupcions és inviable. No hi ha qui aguanti el seu cònjuge a tota hora, tota la vida, fins que la mort, per fi, ja era hora, els separi. Però això d’aquesta parella caiguda en desgràcia és un altre tipus d’interrupció, es diria que definitiva. Que vigili Urdangarín. Si les banyes són cosa seriosa, les banyes amb el plus d’humiliació pública -per Déu, és que ni tan sols va sortir al Financial Times, sinó al Lecturas- no hi ha dona que les suporti, encara que l’afectada tingués exemples a casa des de ben joveneta. No crec que la calmi ni l’explicació que no va ser adulteri, sinó interrupció de la fidelitat conjugal.

L’exjugador d’handbol passa de Duc Empalmat -com ell mateix es va definir, en el que ara sabem que era un avís del que vindria- a Duc Interruptor, de manera que no abandona el gremi dels lampistes. No el va abandonar ni tan sols quan s’enriquia gràcies a les seves influències de Duc Endollat, és a dir que potser té aquí, entre amperes i volts, el seu futur laboral, ja com a Duc Corrent.

-No és que t’acomiadem, Iñaki, això mai, però en vista de la mala publicitat que suposes, hem interromput la teva relació laboral amb nosaltres. Recull les teves coses en sortir.

A primer d’adulteri ensenyen que, si vols anar a sopar amb la querida, almenys no li agafis la mà, així podràs donar una explicació plausible, és només una companya de feina, estàvem discutint un cas, se’ns va tirar damunt la tarda i vam anar a menjar alguna cosa. El que sigui, home, que sembla mentida que aquests mestretites que estudien a Esade no coneguin les regles més bàsiques per a anar per la vida sense interrupcions.