La seva autodefinició «d’estudiant de la vida en pràctiques» ja denota que era una persona especial. Sens dubte, la seva presència, les seves reflexions, el seu temperament inquiet, el seu entusiasme, la seva tossuderia, no deixaven indiferent a ningú. I quan el coneixies una mica més, te n’adonaves que la seva principal virtut era que tot ell era bonhomia i generositat.

Aquests darrers anys, des del tràgic accident del març del 2015 on va perdre a la Mireia, per en Pere la seva prioritat, a més de la seva filla Mar, era pensar, treballar, organitzar projectes per la Comarca de la Garrotxa, per la professió immobiliària, pels amics i especialment per la societat en general de forma totalment altruista. Buscant sempre la màxima col·laboració i cooperació de tothom.

Això era el que el motivava, i hi posava tota la seva energia i passió per ajudar a millorar la societat, la Comarca i el seu País.

Ell participava de forma activa en moltíssims projectes, associacions, grups de treball, sobretot de la Garrotxa. Hi dedicava la major part del seu temps. La meva relació amb en Pere, des de fa molts anys, ha sigut a traves del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària.

En Pere com a propietari, juntament amb el seu germà Jaume, de la immobiliària Cubus d’Olot, des dels seus inicis es va implicar en treballar per millorar la professió d’agent immobiliari. Va ser membre de la junta del Gremi de Promotors de Girona, membre del ple de la Cambra de Comerç de Girona i de la junta de govern del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona del 1998 al 2010 i del 2018 fins l’actualitat.

La seva aportació al col·lectiu professional del sector immobiliari de Girona és molt important i d’una gran transcendència. Va ser el creador, docent i director Màster en Estudis Immobiliaris i dels Postgraus en Valoracions Immobiliàries i del Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari (Desi-aicat), de la Fundació UdG. Un pla de formació pels agents immobiliaris, que ja va per la seva 11a edició, i que és una referència formativa per altres col·legis professionals i universitats.

També va ser qui a l’any 2000 va dissenyar i promoure l’Estudi de Preus de Mercat d’obra nova, segona mà i lloguer. En aquests darrers mesos estava totalment abocat en donar-li un salt qualitatiu a l’Estudi de Preus de Mercat, dotant-lo de molta més informació, el disseny d’una web, la creació de l’observatori immobiliari de Girona amb els col·lectius del sector i amb l’UdG.

Aquest any, amb especial il·lusió, liderava tot el programa de responsabilitat social corporativa del Col·legi.

Treballar amb en Pere ha sigut un gran privilegi, i parlo també en nom de totes les persones que conformen la Junta i del col·lectiu immobiliari. Ara, que ja el trobem a faltar molt, li hem d’agrair tot el que ens ha donat i hem après amb ell.

En Pere era un dinamitzador nat. Amb els seus comentaris i reflexions directes i sense filtres, amb la seva empenta, energia i entusiasme, la seva visió poc convencional, la seva tossuderia, ens contagiava, s’implicava i feia que els projectes tiressin endavant amb un esperit innovador i sempre col·laboratiu.

Personalment, també m’he enriquit molt de les seves converses i reflexions, i dels missatges que enviava cada diumenge al matí al grup de Whatsapp «petites paraules per reflexionar» amb entrevistes, articles, comentaris interessants i transcendents sobre el sentit de la vida i del món en general.

Només li podem fer un retret, i és que no ha tingut prou cura de la seva salut. I això ens feia patir. La notícia de la seva pèrdua sobtada aquest passat dissabte a la tarda ens ha trasbalsat a totes les persones que el coneixíem i l’estimàvem, però com va enviar la seva companya Nuri aquest passat diumenge en el tancament del grup de Whatsapp:

«Ens ha deixat en Pere Bahí Alsina, però ens quedarà sempre la seva llum, força i energia que desprenia. La seva capacitat organitzativa, generositat i les ganes de millorar tot i ajudar a tothom. Gràcies per aquesta gran petjada que ens has deixat».