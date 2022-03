Hi ha a Girona festivals per donar i per vendre però segurament pocs de tan especials com l’OncoMusicFest de Sant Antoni de Calonge. Ja no només perquè els grups hi participen desinteressadament i tots els ingressos de taquilla aniran destinats a l’Oncolliga, sinó perquè aquest és un projecte personal d’en Xavi Serrat, que després de superar un càncer limfàtic amb trenta i pocs anys, va decidir que ho volia celebrar regalant a tothom una activitat cultural per gaudir en família, també perquè fins i tot els malalts, encara que fos una estoneta, poguessin esbargir-se. La punyetera pandèmia va impedir que la primera edició es fes quan estava prevista, l’abril de 2020, però aquest 30 d’abril i 1 de maig no hi ha d’haver excusa possible.

Escoltant en Xavi com explica, amb aquella passió, que estirat al llit i veient un dia un rètol de l’Oncolliga se li va acudir muntar el festival se’t passen tots els mals i per poca que sigui, encara et venen ganes de no perdre l’esperança. Al seu costat hi ha col·laborat molta més gent, i també és d’agrair la predisposició dels grups que hi prendran part, només a canvi de regalar un somriure a qui més el necessita. Poques vegades una inversió de 14 euros dona tant i per tan poc. L’entrada a un petit gran festival.