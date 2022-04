La reacció del jugador Girona Samu Saiz llançant divendres passat la samarreta rebregada cap a la graderia coincidint amb la seva sortida del camp quan l’entrenador va decidir substituir-lo, va ser un insult gravíssim i una falta de respecte absoluta cap al club, el soci i l’aficionat. Dir-li cridant al tècnic davant de la mirada atònita dels espectadors en directe i la televisió «pallasso, que ets un pallasso!» també és inadmissible, però entra dins de la reacció d’estar enrabiat en aquell moment. Ho puc mig entendre. Però si té un problema, el que hauria d’haver fet era discutir-lo amb l’entrenador un cop tancada la porta del vestidor. Llançar la samarreta va ser un menyspreu total. Amb tot el que ha costat que ara els nens i nenes vagin a l’escola lluint la samarreta del Girona i no la del Barça o algun altre club de Catalunya, em pregunto quina lliçó està donant Saiz. No n’hi ha prou en demanar disculpes al cap d’unes hores. El mal està fet. A l’aficionat, a l’abonat i al soci, que en definitiva són els que paguen el sou a Samu Saiz, no se’ls pot tractar d’aquesta manera. Tots ens vam sentir insultats per un jugador que ja acumula diferents accions d’indisciplina, que mai s’ha sentit a gust ni al club ni a la ciutat i que no es mereix portar la samarreta que ell mateix va llançar.