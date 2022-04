Marta Madrenas, Gemma Geis, Josep Maria Argimon, Miquel Noguer i molts regidors de l’Ajuntament de Girona. Una llarga corrua de polítics no es van voler perdre la inauguració de la nova Clínica Girona. Un equipament que, en paraules del conseller de Salut, farà de «tractor» econòmic per a una zona que, segons l’alcaldessa, es «transformarà» gràcies a la nova clínica i a un altre seguit de projectes que s’hi faran. La Clínica Girona és una empresa privada que, com va recordar el president del seu consell d’administració, el doctor Pere Solà, no ha repartit mai dividends en els seus més de vuitanta anys d’història dedicant els beneficis a inversió i a un estalvi que ha estat determinat per aixecar la nova seu. Uns metres més avall del carrer Barcelona, El Corte Inglés està ampliant les seves instal·lacions i reformant la plaça Salvador Dalí.

La transformació de l’entrada sud de Girona va agafant forma de la mà de la iniciativa privada. La Clínica Girona, El Corte Inglés, Mercadona, que està fent obres d’ampliació del supermercat que ja tenia a tocar de la clínica. Just al costat d’on s’ha obert un nou local de restauració i on es posarà en marxa un aparcament, també privat. I la inversió pública? Al seu ritme... L’aparcament dissuasiu del terreny de l’antic Centre Verd està esperant que arribin diners d’Europa. El nou Institut Ermessenda està si fa o no fa igual que l’endemà que, el passat mes de desembre, el regidor d’Urbanisme es fes acompanyar per la premsa a veure com una excavadora demolia parts de les antigues naus de la fàbrica Simon. La futura Casa de la Tecnologia que ha de donar utilitat al Xalet Soler està pendent que es presenti el projecte. Una espera que es va allargant en el temps; això sí, l’ajuntament ha encarregat la redacció del projecte al Consell Comarcal... La imatge d’unes voreres noves i lluents, amb carril bici inclòs, davant de la Clínica Girona es contraposa amb la d’altres trams del carrer Barcelona on ni tan sols n’hi ha, de voreres. Pot ser que els gestors privats siguin més bons, o tinguin més diners. Però també que els públics, els gestors i els procediments, siguin desesperadament lents i ineficaços. La nova Clínica Girona és una bona notícia per a Girona però els grans projectes de ciutat han de sortir de la plaça del Vi. No n’hi ha prou amb aparèixer el dia de la inauguració a dir que bé que ho fan els altres.