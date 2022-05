Futbol femení a Girona? Voldria saber com inverteix l’ajuntament en aquest esport, fa 10 anys existeix el Gerunda i en aquest anys ha crescut com a club però no gràcies a l’Ajuntament, les nenes tenen uns vestuaris petits, 4 dutxes per quantes nenes/noies? Algun canvi a la vista? I de camp? Hi ha opció de fer més igualitari el repartiment? La igualtat s’hauria de demostrar més que mai entre els 2 clubs que hi ha.