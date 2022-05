Fins al 31 de maig podem entrar a la Llibreria Geli del carrer de l’Argenteria de Girona i que tanca perquè el local ha passat a d’altres mans. Oberta des del 1897, és la tercera llibreria més antiga de Catalunya i ara els seus amos cerquen un altre espai per continuar la venda presencial, ja que seguiran venent llibres a través de la seva web.

Són els últims dies per entrar al seu local històric, mirar tots els llibres exposats al seu llarg mostrador o bé a les lleixes. És una llibreria viva on rarament una no troba el llibre que volia, encara que només en recordi vagament el títol o el nom de l’autor, perquè de seguida es veurà atesa per algú que sap i entén de debò de llibres. Confiem que tot plegat sigui només una aturada temporal i que aviat tornem a fruir de comptar amb una llibreria eficient en tot.