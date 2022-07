A Can Mario de Palafrugell s’exposa la mostra «Subirachs. De l’expressionisme a l’abstracció (1953-1965)», fins al 27 de novembre. A la sala gran de la planta baixa de l’antiga fàbrica de suro hi ha un gran nombre d’escultures que reivindiquen l’obra i reconeixement de l’artista Josep Maria Subirachs. Algunes d’elles estan acompanyades amb dibuixos i gravats que fan més comprensible el procés de creació. També hi ha un tapís, i fotografies de l’obra monumental. La projecció de dos documentals ajuda, a més a més, perquè puguem sentir parlar l’artista i veure’l treballar. És una oportunitat única per veure obres que no són fàcils de veure-hi exposades.