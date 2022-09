M’agradaria saber quantes banyolines volen arribar als 30.000 habitants i quantes prefereixen quedar-se amb els 20.000 actuals. Cal tenir present que qui manté a tota la gent que treballa a l’ajuntament és el poble pagant impostos dels més elevats de Catalunya. Per tant, qui té el poder de decidir si volem arribar als 30.000, saturar Banyoles de tràfic de cotxes, menjar-nos les escasses zones verdes que ens queden és el poble! Nosaltres decidim el futur de la nostra localitat. En la meva opinió, un referèndum seria la millor opció per decidir si volem un Sant Cugat gironí o quedar-nos com estem.