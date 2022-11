La clarividència d’alguns directors de cinema i guionistes, fa que pel·lícules siguin una premonició d’allò que pot arribar a passar. L’any 1964, el director Stanley Kubrick fou el director de la comèdia Telèfon Roig. Volem cap a Moscou, nominada a quatre Oscars.

A grans trets, en plena Guerra Freda, un general dels Estats Units d’Amèrica ordena un atac nuclear contra la Unió Soviètica. En vistes del desgavell que pot ocasionar el President dels Estats Units, es posa en contacte amb Moscou per tal de comunicar que no en facin cas, que això és una falsa alarma, però malauradament un assessor del President americà diu que la Unió Soviètica té la màquina del Judici Final, és a dir, una arma nuclear.

La pel·lícula està valorada com una de les grans comèdies, però crec que caldrà anar en compte, ja que tot indica que la ment de l’ésser humà és volàtil, on el concepte del bé i el mal, no és el mateix per a tothom.

Malauradament sembla ser que manipular el «Telèfon Roig» està a l’abast d’alguns.