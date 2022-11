Per mala sort hem hagut de utilitzar o gaudir dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). La meva mare, la Rosalía, els darrers 3 anys ha passat per cirurgia a vida o mort (colostomia), per Primària amb cures domiciliàries per llagues, per traumatologia (pròtesi maluc), per PGG convalescència, per medicina interna.... I, finalment, ha mort dignament. Només podem estar agraïts, no sabem la sort que tenim de viure al Baix Empordà i tenir el SSIBE! Gràcies a tots i totes, en especial a la Dra. Toda, Dra. Almendros, infermeres, auxiliars, zeladors, assistents socials, dietista, traumatòlegs, geriatres... a tot el personal pel tracte rebut i la professionalitat tant de l’Hospital de Palamós com de PGG, com del CAP de Palamós.