Oxfam Intermón celebra aquest mes de novembre el vintè aniversari de la inauguració de la seva botiga de comerç just a Girona. Des d’aquesta botiga, Oxfam Intermón ha contribuït a què milers de productors i productores de comerç just poguessin viure i treballar en condicions dignes. A més s’ha difós la tasca de cooperació i acció humanitària als països pobres, s’ha contribuït a sensibilitzar la societat sobre els problemes que afecten les seves poblacions i, sobretot, ha impulsat el coneixement i el consum del comerç just.

Oxfam Intermón va decidir impulsar el comerç just com una manera més de cooperar amb els països empobrits el 1994. Un cafè, un pijama o unes arracades de comerç just són productes que tenen cura de cada persona que els fa possibles: paguen un preu just a tothom que treballa en la seva cadena de producció, asseguren el respecte pel medi ambient dels entorns on es fabriquen i creen oportunitats de futur per a les persones que els elaboren.

La bona rebuda d’aquesta proposta a Girona ha permès retribuir de forma justa a camperols i camperoles i artesanes que treballen seguint les condicions del comerç just. Tot això a més ha estat possible gràcies als 25 voluntaris i voluntàries que col·laboren en la gestió, la informació i l’atenció als clients.

Per Nadal, cap retallada en valors. El Nadal té un sabor, una aroma i un so diferents a cada racó del món, però un mateix sentit arreu del planeta: el de tenir cura i gaudir de les persones que més estimem. Per això és el moment en què els fem regals plens d’afecte, el moment perfecte per regalar productes de comerç just.

Oxfam Intermón compta en l’actualitat amb 30 botigues repartides por tot l’estat. També compta amb una botiga online: www.tienda.OxfamIntermon.org

La Botiga d’Oxfam Intermón està a la Pujada del Pont de Pedra núm. 3 de Girona.